Вытекли десятки тонн смазки, очень мощный пожар - Гайдай об обстрелах "Азота"

В Луганской области в результате обстрелов российскими войсками произошел масштабный пожар на заводе "Азот" в Северодонецке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территорию завода "Азот" обстреливают очень мощно, часами, тяжелым калибром. Там масло вытекло из радиаторов, десятки тонн, очень мощный пожар (произошел - ред.)", - отметил глава ОВА.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать фронт в районе Попасной, продолжаются бои в Тошковке.

Из-за жары обмелела река Северский Донец, поэтому, по мнению Гайдая, захватчики могут попытаться переправиться и создать новый плацдарм в Белогоровке.

"Уже вторую неделю жаркая погода, солнце, нет дождей, и уровень воды в реке упал достаточно серьезно, мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке. То есть метра на три или даже чуть больше "опустилась" река" , – заметил он.

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