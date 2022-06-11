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Бывший топ-менеджер российского "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свободы России". ВИДЕО

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В подразделение Вооруженных сил Украины легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Волобуева.

Он отметил: "Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России".

Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной – присоединяйтесь"

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Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Он с Ахтырки родом вроде бы. Как ее бомбить начали то приехал к родственикам.
  • govtva
    Нормально все,рассеянцев до сиз пор от власовцев трусит,можем повторить.
  • Urs
    от чесно кажучі, у мене до нього більше поваги, чим до деяких моїх "друзів", які п'ять років слухали шмарія, потім в 19-му проголосували за зєлєнського, а потім радісно за СН. А два місяці тому "евакуювалися з небезпечного Київа" до Франції. Сподіваюся - назавжди.
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