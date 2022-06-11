Бывший топ-менеджер российского "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свободы России". ВИДЕО
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В подразделение Вооруженных сил Украины легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Волобуева.
Он отметил: "Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России".
Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной – присоединяйтесь"