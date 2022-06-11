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Сербия официально подтвердила задержание экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова

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Сербия официально подтвердила задержание экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова
Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), его подозревают в отмывании денег. Сербские медиа уточняют, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, которой они ехали, обнаружено 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Следовательно, они должны предстать перед следователем судьей.

Гражданин Украины, как сообщают медиа, не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться "торговать" с сербскими службами, поскольку он владеет большим количеством важной информации по украинским внутренним делам. Предположения базируются на том, что сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД Российской Федерации и выступает за расширение отношений с Москвой в звене безопасности.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
    Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
    Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
  • Roman Romal
    а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

    Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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