Россияне бомбили с дрона и обстреляли из артиллерии громаду в Сумской области, - Живицкий

Армия РФ атаковала Сумскую область с неба в течение 11 июня.

Об этом сообщил в телеграме начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"После 13 часов на территорию Великописаревской громады враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 прилетов. Разрушений и жертв нет", - отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумщину снова обстреляли из миномета с территории России, - Живицкий. ФОТО