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Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области

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Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области
Вечером 11 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чертковскому району Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Он отметил: "Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов".

Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области".

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Топ комментарии

  • olele
    ...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
    кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

  • Aleksiey Ykropovich
    Рашисска мразота!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
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