Ограничение на ввоз лекарств российского и белорусского производства не приведет к дефициту, - Минздрав

Принятый закон об ограничении или отмене регистрации лекарственных средств, хотя бы один этап изготовления которых происходил в России или Беларуси, не повлечет за собой дефицита препаратов в аптеках.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Закон об ограничении обращения лекарств, изготовленных в России и Беларуси, направлен на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансирующих войну. То есть он в основном касается бизнеса и точно не призван снизить качество лечения и жизни украинских пациентов", - объясняет Комарида.

Так, не будет ограничиваться оборот инновационных лекарственных средств и биоподобных препаратов, например - инсулина.

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"Стоит отметить, что украинцы не получают препараты российского производства уже давно. Поэтому дефицита лекарства мы не ожидаем, даже наоборот: я уверен, что новое законодательство будет стимулировать украинских производителей к изготовлению новых препаратов. Относительно любых спекуляций или манипуляций, касающихся оправдания наличия генерических лекарств, изготовленных в России, в украинских аптеках - то на них следует реагировать жестко", - отметил первый зам.министра.

Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы, министерство вынесло критерии для отмены регистрации лекарств, изготовленных в России или Беларуси, на общественное обсуждение и готово работать со всеми замечаниями.

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