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Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild

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Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня.

Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня.  И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

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Топ комментарии

  • Antimoskal Antimoskal
    На хер вони тут потрібні, знову вмовляти щоб ми підкорилися. Три тварюки...пішов такий еєс на хер... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Четвёртый месяц в Европе убивают детей , а Шольц Макрон Драги продолжают торговать с убийцей
  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Дайте вгадаю - будуть вмовляти Україну поступитись територіями, щоб зберегти обличчя *****.
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