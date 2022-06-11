Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня.
Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.
Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против России не отменят после завершения войны, - Шольц