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Это не заслуживает того, чтобы быть новостью, - Бринк о словах Байдена, что Зеленский игнорировал информацию о российском вторжении

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Это не заслуживает того, чтобы быть новостью, - Бринк о словах Байдена, что Зеленский игнорировал информацию о российском вторжении
История с заявлением президента США Джо Байдена о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предупреждение об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - подчеркнула дипломат.

Посол заверила, что Байден "очень уважает" Зеленского за его лидерство, которое тот продемонстрировал в течение войны с Россией.

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"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - заявила Бринк.

Недавно американское агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением Байдена, в которой он утверждает, что Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.

"Я знаю, что многие считали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин - ред.) собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", - цитировало Байдена агентство Bloomberg.

Топ комментарии

  • Amber
    Почему Байден влепил ЗЕбильной падали правду в очи? Он считает, что на часі очищаться от гнид

    Просто Байдену POHUY на "неначасівців".
    Он, наверное, просто этот наш фисьбук с подоляковско-люськиной мерзотой не читает.
    А может, он просто понимает, почему ЗЕленая тварь не избавляется от ФСБшных кротов. И понимает, насколько от этого зависит перемога.
    Он ведь дал возможность ему отмыться от гебнявого шлейфа. Но этот маленький ЗЕлупенский ***** решил, что дЕрьмак - важнее
    Ну а как же еще, если все информационное поле оказалось у них в руках? Если в телевизоре и в фисьбуке толпы топовых ЛОМов вылизывают ему сраку с яйцями, и даже не боятся выкладывать новость о том, что больше 100 дней войны хранили в тумбочке клистроны для ПВО.
    И сегодня ЗЕлене лайно, по сути, ответил дядьке Байдену на требование избавиться от ФСБшного дЕрьмака: "да, я тоже фсбшник, и что ты мне сделаешь?".
    И первое, что делает Байден - начинает потихоньку озвучивать то, что и так было известно.
    И это - только первая ласточка.

    Будут и другие.
    Бо у него считают, что на часі очищаться от гнид ‼️‼️‼️
    А.Зекиров
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дійсно Володя своєю дупістю і стійкістю зарив всі оборонні гроші в дороги і похоронив назавжди ракетні програми. А зараз він в бункері -герой, не голений, у чистому військовому вбранні, яке йому не соромно одягати після 4-х відкосів від повісток, а нарід, який за нього проголосував сидить під бомбами і ракетами, яких немає чим збивати. А це відбулося тому, що нарід дуже вумний.
  • Ben23
    Это потрясающе: Президент Украины проигнорировал предупреждение о готовящейся полномасштабной войне, фактически сознательно саботировал выполнение своего главного конституционного обязательства, впустил в страну кучу диверсантов, просрал оборону Херсона и Мариуполя и т.д. и все просто пожимают плечами. Не удивлюсь, если его ещё и на второй срок выберут.
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