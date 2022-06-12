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Начался финал большого дипломатического марафона, в котором мы с ЕС в одной команде, - Зеленский

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Начался финал большого дипломатического марафона, в котором мы с ЕС в одной команде, - Зеленский
Начался финальный этап крупного дипломатического марафона, в котором вместе с Европейским Союзом мы в одной команде и этой команде предстоит выиграть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз", – сказал Зеленский.

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