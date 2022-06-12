В течение 11 июня на южном направлении уничтожены 13 оккупантов, 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 11 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Подводя итоги сто восьмых суток героического противостояния украинцев российскому военному вторжению отмечу, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны.

Обстановка в районе ведения боевых действий напряженная. С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огневое и психологическое давление на гражданское население.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 10 июня на южном направлении уничтожены 39 кафиров и 11 единиц техники, - ОК "Юг"

В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружений рашистов на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 БДК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в результате обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет

В одном из сел Одесского района, пренебрегая установленными ограничениями, во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на виду у жены, сына и товарища.

Этот случай, к сожалению, является красноречивым подтверждением опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.

Не стоит забывать и о том, что силами обороны приняты меры противодействия. Итак, южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит - и зона опасности.

Напоминаем, что в рамках обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного состояния запрещен выход из объектов базирования и от берега, использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр и Турунчук , а также в украинской части Кучурганского водохранилища Приближение на расстояние до 100 м и проход под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр строго запрещены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении коллаборанту, который устраивал антиукраинские митинги на Херсонщине, - Нацполиция