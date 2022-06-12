Япония отправит в Одессу установки для очистки воды
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Япония направит в Одессу портативные установки для очистки воды. Они будут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Всего Япония передала 33 единиц такой техники.
"В ближайшее время в Одессу отправятся 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он.