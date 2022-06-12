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Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

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Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"
В Черном море у украинских берегов Россия усилила флот двумя крупными десантными кораблями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

При этом сохраняется угроза от 40 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется готовность к действиям четырех десантных кораблей РФ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Турки пропустили, чи на парашутахспустили? Де деталі цього висєра?
  • Вячеслав Crane
    Так почему бы об этом прямо не написать, конечно, если это так.
    ОК "Південь" играет в загадочность своими экзотическими формулировками.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мацквє скучна і адінока на днє...
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