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РФ угрожает Польше ответом за наращивание сил НАТО

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РФ угрожает Польше ответом за наращивание сил НАТО
В Министерстве иностранных дел России пригрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерна.

"Реакция, как всегда, будет соразмерна и адекватна, направленная на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
  • Nov
    Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
  • Garry Grant
    "Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
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