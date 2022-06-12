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Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ

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Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ
На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 12 июня по поводу российского вторжения.

"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 7 батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    на народ Беларуси надежды очень мало. Напротив там ждут, что Украине им поможет. Максимум, что от белорусов можно ожидать это сдача в плен, но и это не очевидно
  • Ksenia VB
  • Серьога Харківський
    Такие же ****** как и кацапы
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