Статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе, - Кулеба

Весь путь евроинтеграции Украины – это преодоление нами полосы препятствий из европейских стереотипов и страхов

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я хорошо помню начало разговора с Брюсселем о безвизе более десяти лет назад. Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна якобы создать угрозы европейским производителям. Этого не произошло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло", - пояснил министр.

По словам Кулебы, сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах.

"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это - квантовый скачок. Мы годами брали "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые, но новая реальность ускорила все и сейчас мы бежим вверх по отвесной стене, сейчас никто из нас не смотрит вниз, все смотрят вверх.

Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно только перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи", – добавил глава МИД.

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