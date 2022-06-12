В результате взрывов в Тернопольской области есть пострадавшие, в частности дети, - ОВА
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Российские оккупанты нанесли удар по Чортковщине Тернопольской области.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц", - говорится в сообщении.
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