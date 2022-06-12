Враг перегруппировывает войска на Лиманском направлении, продолжает штурмовые действия на Северодонецком, - Генштаб ВСУ
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Российские военные проводят перегруппировку своих войск на Лиманском направлении, на Северодонецком – ведут штурмовые действия в городе Северодонецк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 12 июня в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.
На Северодонецком направлении оккуцпанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки", – говорится в сообщении.