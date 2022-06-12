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Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина: Российский народ добивается больших успехов

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Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина: Российский народ добивается больших успехов
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Северной Кореи российскому президенту Владимиру Путину по случаю дня России.

"Под вашим руководством российский народ, смело преодолевая все встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР написал, что надеется на развитие отношений между двумя странами.

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Топ комментарии

  • Vadim Dumij
    Дожили. Северная Корея и Рашка лучшие друзья. Я считаю это повод для гордости
  • Ksenia VB
    тепер ИН не самотній.
  • FT FT
    Рашка в ногу идет с процветающим народом северной кореи
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