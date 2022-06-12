Новости • Агрессия России против Украины, Война

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

6 99314
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июня потери личного состава противника составляют около 32 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32 150 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1430 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед,

артиллерийских систем - 715 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+4) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 583 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,

специальной техники – 54 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    груZ-200
    ///
    Титули не рятують: ЗСУ ліквідували ще одного біатлоніста танкового )))


    Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії рф олексій бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

    «У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. - Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований»
  • Amber
    Бравий кацапський притирок так і не зрозумів за що воював 🤣🤣🤣
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости