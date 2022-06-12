Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июня потери личного состава противника составляют около 32 150 человек.