Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
6 99314
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июня потери личного состава противника составляют около 32 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 32 150 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1430 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед,
артиллерийских систем - 715 (+3) ед,
РСЗО - 226 (+4) ед,
средств ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 212 (+0) ед,
вертолетов - 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 583 (+3),
крылатых ракет – 125 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,
специальной техники – 54 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отмечают в Генштабе ВСУ.