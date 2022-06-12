Новости • Война

Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок

19 89625
Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок
В результате ракетного удара по Черткову в Тернопольскую область пострадали 22 человека.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, в 21:46 на Тернопольщину был произведен ракетный обстрел, город Чортков. Было четыре прилета. Предварительно все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданских. Пострадали 4 пятиэтажных дома с гражданским населением. Жертв пока нет, пострадали 22 человека. Они были госпитализированы и оказана медицинская помощь", - отметил он.

По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок 12 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Rash VM
    Бабо ти далека, іди бульбу чисть на кухню. Я би і сам так хотів, але не хочу строчити тобі і дарма витрачати час на пояснення
  • afuster25
    Навiщо, щоб потiм на чергових виборах президента мудрий нарiд вибрав бойко, киву або шарiя? Що, американцi повиннi жити та працювати тiльки на Petriot для України?
  • Sergii Naushenko
    Цікаво, в якому стані? Вивести з ладу (так само як і перенастроїти на інші частоти) дуже легко, а от відновити дуже складно, та й нема де. Підприємства, здатні їх відновити, майже всі закрити і зруйновані. Говорю як інженер з електронних приладів за фахом
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости