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Оккупанты заявляют, что взрывы в Бердянске произошли в результате короткого замыкания на электроподстанции.

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Оккупанты заявляют, что взрывы в Бердянске произошли в результате короткого замыкания на электроподстанции.
Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые с рассветом прогремели в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram-канал оккупантов и коллаборантов "Бердянск. Официально".

Сегодня примерно в 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого вспыхнул и вышел из строя один из трансформаторов.

Экстренные службы оперативно потушили пожар.

В настоящее время часть абонентов города находится без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Muni
    Слава електрикам ЗСУ 😆
  • Mykola Trofimenko
    Зрозуміло - стався черговий "хлопок"
  • 5 копійок
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