В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки в Николаевской области ранены 9 мирных жителей, - облсовет
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Под обстрелами - Николаевский и Баштанский районы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Березнегуватская, Куцурубская громады.
В целом за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 261 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Гамазеева.
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