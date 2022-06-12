В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки в Николаевской области ранены 9 мирных жителей, - облсовет

Под обстрелами - Николаевский и Баштанский районы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Березнегуватская, Куцурубская громады.

В целом за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 261 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Гамазеева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, - сводка ОВА