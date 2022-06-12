Оккупанты в течение двух недель планируют снести все частично разрушенные дома в Мариуполе, - Андрющенко

Рашисты в оккупированном Мариуполе планируют сносить разрушенные их же обстрелами дома, компенсаций не будет.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова.

Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек. Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на "помощь по ремонту", - отметил он.

Также, по словам Андрющенко, отопления зимой не будет, а оккупанты обещают установить палатки обогрева.

"Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план (сделать вид) онлайн-образования", - объяснил советник мэра.

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