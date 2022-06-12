Путин пытается уничтожить культуру Украины, - Байден
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на брифинге.
"Посмотрите, что он (Путин. – Ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", – заявил Байден.
В свою очередь он отметил, что позиция "остаться в стороне" и не поддерживать Украину недопустима, а значит, Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.
"Мнение, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможно. Невозможно. И потому мы усилили НАТО, и потому мы помогаем Украине", - добавил Байден.
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