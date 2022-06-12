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Путин пытается уничтожить культуру Украины, - Байден

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Путин пытается уничтожить культуру Украины, - Байден
Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на брифинге.

"Посмотрите, что он (Путин. – Ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", – заявил Байден.

В свою очередь он отметил, что позиция "остаться в стороне" и не поддерживать Украину недопустима, а значит, Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

"Мнение, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможно. Невозможно. И потому мы усилили НАТО, и потому мы помогаем Украине", - добавил Байден.

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Топ комментарии

  • зебристый кот
    Байден ,возможно скоро расскажет интересное про стрелку в Омане.Очень жду слив шмаркли
  • Right Right 2d264255
    Зеленський зі своїм кварталом також знищував культуру України та насміхався над українською мовою
  • Ksenia VB
    А арестович наполягає на тому, що в нас бідна культура, тому сюди треба перетягнути росіску, і ізик теж.
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