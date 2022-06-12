Поставки тяжелого вооружения - инвестиции в безопасность Евросоюза и мира, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал союзников как можно скорее передать Украине тяжелое вооружение.

Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Более семисот тысяч украинцев добровольно записались в ряды Вооруженных Сил и на сегодняшний день бьют врага. Единственное, что нам нужно – это оружие. Ибо с голыми руками на танки, на пушки, на вертолеты, на бомбы, на крылатые ракеты тяжело идти. Мы должны сломать сейчас это соотношение, когда, например, по утверждениям наших военных, на Северодонецком направлении количество артиллерии россиян в двадцать раз больше, чем количество нашей украинской артиллерии. Количество боеприпасов, снарядов для этой артиллерии в сорок раз больше", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, украинцы удивили мир и останавливают российских захватчиков.

"Они обещали, что то к 9 мая – Дню победы, то к 12 июня – дню россии они захватят по крайней мере Донецкую и Луганскую области. Наши войска вгрызлись в землю и не дают этого. И когда мы получим оружие, мы перейдем в контрнаступление. Мы выбросим российских варваров с украинской земли. Мы защитим Украину. Мы защитим Европу, включая защиту Франции. Мы защитим мир. И сейчас речь идет не о помощи Украине - речь идет об инвестициях в собственную безопасность Франции, Европейского Союза и мира. Помогите нам защитить вас" , – призвал Порошенко.

"Мы умеем сражаться, мы умеем побеждать и мы победим" - подытожил лидер "ЕС".

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