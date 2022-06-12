Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине, пока такой необходимости нет, - Центр противодействия дезинформации

Некоторые пророссийские телеграмм-каналов распространили фото документа, в котором говорится об организации мероприятий по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации, эта информация, а также сообщение о возможной мобилизации уже стоящих на учете женщин не соответствует действительности.

Документа об этом, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ С.Шапталой, не существует.

Как недавно заметил начальник Черниговского ОТЦК и СЗ А.Гончарук: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет нужды для обязательного призыва на военную службу женщин".

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"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - подчеркивают в ЦПД.