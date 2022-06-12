Поток дождевой воды снес в реку автомобиль в Тернопольской области, погибли три человека, в том числе двое детей, - ГСЧС

В селе Лищанцы поток дождевой воды снес в реку автомобиль, в результате погибли три человека, среди них - двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11.06.2022 в 21.40 спасателям поступило сообщение, что в с.Лищанцы Бучацкой ТГ Чортковского района в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было. Поиски были организованы вдоль русла реки.

Впоследствии, около шести часов утра, в воде обнаружили тело водителя, мужчины 1990 года рождения. В 9.20 в 5 км от места, где был автомобиль, нашли тело девочки, а в 10.11 чуть ниже по течению обнаружили погибшей еще одну несовершеннолетнюю. Обе девочки - 2009 года рождения.

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