Ракетный удар по Тернопольщине: из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, - ГСЧС

Двенадцать человек, среди них двое детей, спасли из-под завалов домов работники ГСЧС после ракетного удара в городе Чортков Тернопольской области.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Главного управления ГСЧС в области Виктор Маслей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за ракетного удара по Чорткову в результате детонации был поврежден газопровод, возник пожар. Подразделения ГСЧС в кратчайшие сроки его ликвидировали. Также осуществлялись работы на завалах по поиску пострадавших. Спасли 12 человек, из них двое детей. В 00:55 возникла опасность повторного удара поисковые работы приостановили и затем, ориентировочно в три часа, поисковые работы были завершены", - сказал Маслей.

По его словам, сейчас спасатели приступили ко второму этапу ликвидации последствий ракетного обстрела. На местах работают спецслужбы, коммунальщики, волонтеры. Продолжается разбор конструкций, остатков построек.

Как сказал на брифинге начальник областной полиции Александр Богомог, по факту обстрела ракетами Чорткова возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины, полиция оказывает помощь в документировании этого преступления, на месте работают взрывотехники полиции. Место происшествия охраняется, на подступах ограничен проезд транспорта.

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