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Ракетный удар по Тернопольщине: из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, - ГСЧС

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Ракетный удар по Тернопольщине: из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, - ГСЧС
Двенадцать человек, среди них двое детей, спасли из-под завалов домов работники ГСЧС после ракетного удара в городе Чортков Тернопольской области.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Главного управления ГСЧС в области Виктор Маслей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за ракетного удара по Чорткову в результате детонации был поврежден газопровод, возник пожар. Подразделения ГСЧС в кратчайшие сроки его ликвидировали. Также осуществлялись работы на завалах по поиску пострадавших. Спасли 12 человек, из них двое детей. В 00:55 возникла опасность повторного удара поисковые работы приостановили и затем, ориентировочно в три часа, поисковые работы были завершены", - сказал Маслей.

По его словам, сейчас спасатели приступили ко второму этапу ликвидации последствий ракетного обстрела. На местах работают спецслужбы, коммунальщики, волонтеры. Продолжается разбор конструкций, остатков построек.

Как сказал на брифинге начальник областной полиции Александр Богомог, по факту обстрела ракетами Чорткова возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины, полиция оказывает помощь в документировании этого преступления, на месте работают взрывотехники полиции. Место происшествия охраняется, на подступах ограничен проезд транспорта.

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Топ комментарии

  • Dmitro Moroz
    От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
    Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
  • Dmitro Moroz
    Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
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