Оккупанты планируют провокационные обстрелы массовых мероприятий ко "дню России" в Херсонской области, чтобы обвинить ВСУ, - ОК "Південь"

В зоне оперативного командования "Південь" обстановка напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. За ночь украинские артиллеристы уничтожили самоходную артустановку, самоходное крупнокалиберное орудие артиллерии "Пион" и 11 рашистов.

Об этом говорится в своде ОК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская армия продолжает укрепление рубежей обороны вдоль линии столкновения и оказывает психологический прессинг на мирное население региона.

"На оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого "дня россии" с торжествами и массовыми мероприятиями. В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил Украины".

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Коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за паспортами России достигает 4000 человек. На самом же деле только более 20 приспешников оккупационных властей получили так называемые "билеты на побег". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов", - уточняется в сводке.

В течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнегуватской громад Николаевщины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уменьшены мощности врага на самоходную артустановку, самоходную крупнокалиберную пушку артиллерии "Пион" и 11 рашистов", - констатируют в ОК.

При этом корабельная группировка вражеского флота продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов, не исключая и проведение десантной операции.

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В Оперативном командовании призывали сохранять спокойствие и выдержку, не доверять вражеской пропаганде и быть бдительными.