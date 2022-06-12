Неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области РФ, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza в воскресенье, 12 июня.
"Недалеко от поселка Гуловка (это 40 км до границы с Украиной) раздались три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с защелкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочковые взрывные устройства", - говорится в сообщении.
Как пишут в Telegram-канале, одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 см.
"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также обесточен энергоблок управления задвижкой", - отмечается в сообщении.
При этом, по данным источника, разлив нефтепродуктов удалось избежать - с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри хранится дизельное топливо.