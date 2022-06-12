Жительница Бахмута передавала оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора

Жительнице Бахмута сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следователи установили, что в течение мая - июня 2022 гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложение подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута.

Правоохранителями зафиксировано 14 фактов передачи российским захватчикам данных. Женщина задержана, ей сообщено о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области РФ, - СМИ