Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, - глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию во главе с Владимиром Путиным нельзя унижать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", — сказал министр.

Липовский добавил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии по отношению к экспансионистским намерениям России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло, - посол Великобритании Симмонс

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.

Он добавил, что более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие, как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал призывы Макрона "не унижать Россию": Более 8 лет они убивают наших людей, о чем мы говорим?

Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

В МИД Украины ответили, что РФ унижает себя сама, а призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разве кто-то говорил с Гитлером?", - Дуда раскритиковал европейских лидеров за звонки Путину