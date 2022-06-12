"Я просто делал все, чтобы выжить", - чудом спасенный боец с позывным Фин нуждается в помощи на лечение. ФОТОрепортаж

Дмитрий Фин – опытный боец, который теперь в шутку называет себя "военным Робинзоном".

Историю своего счастливого спасения он рассказал "ФАКТАМ", сообщает Цензор.НЕТ.

Совместная группа бойцов Нацгвардии и ВСУ получила задание занять определенную высоту и провести разведку на местности. Во время выполнения второй задачи военных засекли и начали "крыть".

Финн вдвоем с командиром взвода 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Сократ" спасал раненого побратима, когда сам получил ранение.

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"Сначала в правую руку. Я левой рукой помогаю тянуть раненого. В правой - автомат наготове. И тут на моих глазах ствольная коробка автомата разлетается в щепки, выпадает боевая пружина. Я вижу, что указательный палец зависает неподвижно. Прямое попадание прямо в оружие!" Тогда еще мне удалось наложить себе турникет. Потом тяжелейший удар по лбу. Вроде бы кувалдой сильно шлепнуло. В глазах помутилось. Как оказалось, пуля попала прямо в шлем. А по голове только чиркнула рикошетом. Но это были еще относительно легкие раны, так что мы дальше тянули побратима!

И вот еще попадание в левую руку. Пуля попала в сустав, перебив его. Потом "пропутешествовала" по телу и вышла насквозь ниже ключицы. Левая рука виснет неподвижно. Хорошо, что мужественный и хладнокровный "Сократ" наложил мне намертво турникет. Так и спас жизнь! Тащить раненого я уже не мог. И даже сильный "Сократ" нас вдвоем уже не вытащил бы… А вокруг нас жестокий бой. Пули свистят, мины и гранаты рвутся. Ребята из леса передают по рации, что добраться до нас не могут, потому что обстрел. Мы по рации услышали, что еще один наш побратим ранен в лицо", - рассказал боец.

Он начал терять сознание: "Я так, будто на мгновение, закрыл глаза, а когда открыл - вокруг никого. Ни "Сократа", ни раненого товарища. Где я, куда двигаться - не понимаю. Поднять голову нет возможности - чтобы не обнаружили да не расстреляли, как в тире... А вокруг только пшеница... Оружия у меня больше нет. Телефон с картами местности у командира... Я хорошо понимал, что до своих с такими ранениями уже не дойду. Хотя бы добраться до позиции на возвышенности. Поэтому наугад двинулся в западном направлении. Чтобы добраться до "штанов". Хорошо, что на земле еще были кое-где следы военной обуви. Наверное, наших ребят, которые отступали. И я ориентировался по этим следам".

Фину удалось добраться до посадки, которая была ему уже более-менее знакома. Ему стали мерещиться военные, к которым он пытался добраться для спасения. Теперь он считает, что это позволило не замерзнуть. Также нашел источник жидкости.

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"В низинке этой лесопосадки и яра, куда я и добрался в своих "путешествиях" - болото, которое еще не высохло, - рассказывает боец. - И там в трясине, глине и камнях - вода. Наконец вода! Пусть теплая, пусть затхлая. Я отхлебывал ее большими глотками, потом еще нашел след от военного ботинка, там тоже капли воды. Именно благодаря этой воде я несколько восстановил силы, потому что жажда не просто донимала, она жгла меня огнем, все тело горело.



Еще пытался как-то выбраться из того яра. И потерял сознание и шлепнулся вниз где-то с трехметровой высоты. Когда пришел в себя, в груди было очень больно. И снова почувствовал, как что-то липкое сочится по телу. Впоследствии врачи объяснили, что я изрядно подбил оба легких. Раны кровили на теле. И старые, и новые".

Раненая левая рука распухла настолько, что в госпитале не могли снять военную куртку, а часы просто въелись намертво в тело.

"Честно говоря, я боялся только одного - чтобы не умереть как собака где-то в кустах. Потом никто из родных не будет знать, где могила. Найдут только лисы, бродячие собаки и вороны. Поэтому и приказывал себе: ползи, двигайся, чтобы жить. Вот так и полз вторую ночь, которая была еще холоднее. Опять, чтобы не замерзнуть... Но сил становилось все меньше. Честно говоря, уже предчувствовал худшее. Тосковал за родителями, женой, пацанами… Но я решил бороться до последнего вздоха", - рассказывает Фин.

На другое утро его нашли разведчики 80-й десантно-штурмовой бригады, которые обследовали место недавнего боя. Фото опубликовал в фейсбуке Max Bugel 25 мая.

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Десантники оказали первую помощь, укололи обезбаливающее. Эвакуацию усложняли обстрелы.

"Уже со временем я узнал, что "Сократ", к сожалению, во время того боя таки погиб. А вот первый раненый товарищ, которого я тоже спасал, выжил! Тоже скитался лесами и посадками в поисках наших ребят. Но таки нашел, вышел пешком к селу и автодороге", - рассказал Финн.

Бойцу ампутировали левую руку и простреленный палец на правой. В легких начал развиваться пневмоторакс, а от употребления болотной воды возникли проблемы с почками. Впереди – еще не одна операция.

"Что помогло выжить? Чудо, Божья помощь, сила воли, закаленность организма, выдержка и вера.

Был ли это подвиг? Я просто делал все, чтобы выжить! Об этой истории я скажу коротко. В кино подобные приключения - всегда героически романтизированные и пафосные. А в жизни все гораздо прозаичнее, труднее и трагичнее", - указал Фин.

Помочь Дмитрию можно по следующим реквизитам: 5375 4115 0124 3203 Ирина Финашина, жена Дмитрия

5167803050806574 Елена Нечай, мама Дмитрия

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