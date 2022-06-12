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Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" по Украине, - фон дер Ляйен

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Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" по Украине, - фон дер Ляйен
Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматриваться вопросы предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, главный вызов для ЕС будет заключаться в том, чтобы по результатам саммита наработать общую позицию, "которая будет отражать масштаб этого исторического решения".

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Олег Леусенко

    @leusenko1

    ·
    3 ч

    Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
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