Берлускони заявил, что с начала вторжения России в Украину дважды звонил по телефону Путину, но тщетно

Бывший итальянский премьер-министр, лидер правой партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони заявил, что в начале вторжения России в Украину дважды безуспешно пытался дозвониться Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой "операции" (войны) и не получил ответа", – заявил Берлускони.

Он добавил, что считает войну России и Украины опасной, потому что не видит возможностей немедленного ее завершения. Но утверждает, что, будь он ныне главой Италии, то сделал бы все, чтобы прекратить конфликт.

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Напомним, Сильвио Берлускони и Владимира Путина связывали долгие дружеские отношения – после 2011 года, когда итальянец ушел с должности, он продолжил общаться с главой государства.

В апреле Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", совершаемые против мирных граждан в Буче на Киевщине и в других городах Украины.