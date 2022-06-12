Войска РФ обстреляли Днепропетровщину, погибла женщина, - ОВА
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12 июня российские оккупанты обстреляли территорию Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской громаде погибла женщина. Разрушен дом.
В Зеленодольской громаде произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов". Огонь спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил он.