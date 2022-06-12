Россия готовит резервные батальоны для развертывания в Украине, - британская разведка

Россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет Цензор.НЕТ.

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядках. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах чаще всего укомплектованы не полностью – России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для опрокидывания этих подразделений в Украину.

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"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, снизит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию Северодонецка и вокруг него.