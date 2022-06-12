В Северодонецке украинский военный сбил вражеский беспилотник "Орлан-10"
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В Северодонецке украинский военный сбил "Иглой" российский беспилотник "Орлан-10".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"В Северодонецке нацгвардиец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - сказал.