В Северодонецке украинский военный сбил вражеский беспилотник "Орлан-10"

В Северодонецке украинский военный сбил "Иглой" российский беспилотник "Орлан-10".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Северодонецке нацгвардиец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - сказал.

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