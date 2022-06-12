"Украина истекает кровью на ваших глазах": Посол Мельник обратился к правительству ФРГ по поводу поставки БМП Marder
11 855109
Посол в Германии Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с вопросом, почему затягивается поставка тяжелого вооружения для Украины.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемое правительство. Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны России. Почему?" – говорится в сообщении.
Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder.
Несколько БМП Marder могут быть отправлены в Украину, но "когда и куда" передадут эти Marder, решать правительству ФРГ.