Рашисты обсуждают способы имитации боевых ранений: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДИО
Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Двое россиян обсуждают способы, как сбежать с войны. Приходят к выводу, что единственный реальный способ – стать "трехсотым". Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать "больничные".
А потому, рашисты изучают опыт "старых волков", умеющих наносить сами себе ранения, которые выглядят как боевые: "Я вчера предлагал гранату йо... (взорвать). РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться чтобы конечности торчали. В… (сдетонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение)".
Собеседники приходят к выводу, что именно этот план – идеальный.