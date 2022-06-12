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Европа будущего возможна только с Украиной, - Стефанчук едет в Бельгию агитировать на счет вступления Киева в ЕС

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Европа будущего возможна только с Украиной, - Стефанчук едет в Бельгию агитировать на счет вступления Киева в ЕС
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал свой рабочий визит в Бельгию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Стефанчука.

"Планирую заручиться поддержкой Бельгии на финальной прямой до саммита ЕС. Моя остановка – Брюссель. Жду встречи с главами Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии", – написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что работает над приближением победы Украины и "пониманием того, что сильная Европа, Европа будущего возможна только с Украиной".

Как сообщалось, в июне Стефанчук уже посетил с рабочими визитами Германию, Францию, Нидерланды.

Читайте: Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет переломным на ее пути к победе в войне с Россией, - Стефанчук

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
  • Борменталь Незабаром
    все, вступ України в ЄС проваленний
  • ЗАПИСКИ СУМАШЕДШЕГО
    Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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