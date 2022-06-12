Украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по российскому вторжению по состоянию на 18:00 12.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 109 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук. Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое – Мазановка и Долгенькое – Долина.

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В Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.

На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор от украинских защитников и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

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На Южнобугском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны. Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.