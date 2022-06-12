Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников

Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но такая тактика не работает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова The Economist.

Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому ни о каких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", – говорит он.

По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.

"Мы даже близко не подошли к такому настроению", – заверил Резников.

Читайте также: Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников