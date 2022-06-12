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Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников

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Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников
Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но такая тактика не работает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова The Economist.

Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому ни о каких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", – говорит он.

По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.

"Мы даже близко не подошли к такому настроению", – заверил Резников.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
    Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
    Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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