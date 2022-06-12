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Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте

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Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте
Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Я уверяю, что дело Швеции - наше. Это значит, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.

Читайте: НАТО сомневается в способности России атаковать Швецию и Финляндию

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Топ комментарии

  • Amber
    Фіни молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
  • Зэлэный_Змий
    Фінам (як і шведам) всі серьозні дядьки пообіцяли військовий захист до моменту вступу до НАТО. Їм можна не поспішати. І не вестися на розводи всяких турків.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Почем за высер, рашотроллик?
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