Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте
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Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Я уверяю, что дело Швеции - наше. Это значит, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.