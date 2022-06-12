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"Группы специалистов" из России целенаправленно грабят украинские музеи

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"Группы специалистов" из России целенаправленно грабят украинские музеи
Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой The Guardian.

Антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений, из лаборатории в американском штате Вирджиния вместе с коллегами следил за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину. Они выявили закономерности в преступлениях, пишет издание.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были... вывезены в РФ", - сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. "Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.

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По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения. "Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – подчеркнул Дэниелс.

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Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей. 

Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в захваченных украинских городах становятся все более решительными. "Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией расположения российских войск", – сказал Дэниелс.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Грабують за сприяння зеленої влади.

    Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.


    Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.

    У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    З огляду на попередні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про початок підготовки до російського вторгнення з осені 2021 року, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, чому ані з Маріуполя, ані з Мелітополя не було евакуйовано артефакти, що мають значну культурну та історичну цінність.

    У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    якби це була єврейська Мінора, то вивезли б, а українські культурні цінності для Зе-команди відносяться в розряд "какаяразница"
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