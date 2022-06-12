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Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца, - Резников

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Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что украинские военнослужащие освоили артиллерию, поставленную из стран Запада, в течение двух недель, а сама Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца.

"Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты и мы закончим работу", - сказал Резников в интервью британскому изданию The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что Украине необходима помощь западных союзников относительно вооружения, "причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью".

Издание пишет, что Резников отмечает наличие трещин в западном Альянсе, но пытается быть вежливым, называя усталость союзников "естественной психологической реакцией на стресс", что их лидеры имеют "обязательство продумывать последствия" и что политики имеют "внутренние проблемы", о которых нужно заботиться.

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В то же время глава ведомства отметил, что некоторые союзники Украины больше говорят о правах человека и свободах, чем защищают их. "Бюрократия и прагматизм Запада оказались гораздо сильнее его ценностей", - сказал Резников.

"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и довольствуется гибелью нескольких украинцев", - отметил министр обороны Украины, комментируя заголовки западных СМИ.

Он подчеркнул, что украинский народ никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. "Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции… Это не сработало. Мы даже близко не подошли к такому настроению", - сказал Резников.

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Два з половиною роки вам для чого були, асфальт ложили чи клали.
  • A San
    Може й ракетну програму розморозите? Чи ще не на часі?
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
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    Или весь мир не понимает, как президент воюющей страны постоянно ищет мир в глазах президента страны-оккупанта. Помощь всегда, даже на темной улице пострадавшему оказывается. Но когда этот пострадавший просит просто посмотреть в глаза нападавшему и увидеть там мир...
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