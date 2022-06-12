Эрдоган намерен обсудить с Зеленским и Путиным вопрос коридора экспорта зерна из Украины, - турецкие СМИ
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вопрос экспортного коридора зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое агентство "Анадола" в твиттере.
"Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит вопросы экспортного коридора зерна с российскими и украинскими коллегами на следующей неделе", – говорится в сообщении.