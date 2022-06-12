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Эрдоган намерен обсудить с Зеленским и Путиным вопрос коридора экспорта зерна из Украины, - турецкие СМИ

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Эрдоган намерен обсудить с Зеленским и Путиным вопрос коридора экспорта зерна из Украины, - турецкие СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вопрос экспортного коридора зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое агентство "Анадола" в твиттере.

"Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит вопросы экспортного коридора зерна с российскими и украинскими коллегами на следующей неделе", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Огусто
  • Валерий Викторович 053e9aad
    **** там обговаривать, турки покупают ворованное зерно у роисси, вот и весь ответ, а зеля собирается еще что то обговаривать с этими чмошниками.
  • VOLVO XC 70
    <******* ВСЕХ С ЗЕРНОМ 1 КГ РАВЕН БМП полт ора ТАНК Пантера... 2 КГ РАВЕН самолету Ф-16 3 КГ РАВЕН КОРВЕТ 4 КГ РАВНО ЭСМИНЦУ.. И ПОШЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ ***** МЫШИ ВСЕ СОЖРАЛИ И ДАВНО......ап погода то на нашей сторону Турция заливает ливнями наводнения грады Франция Германия Италия град ливни бураны Китай залило половину провинций ливнями и градом и селевые потоки... Индия 4 штата под водой.. Иран половина страны утонула и град... Болгария смыло в горах пару областей... Россия ливни и град и пожары.... Венгрия смыло уроожай ливни град наводнения...
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