Залужный обсудил с Главой объединенного комитета начальников штабов США Милли ситуацию на Донбассе и предоставление оружия Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Поинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Таким образом, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применит артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта. Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника.

Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий. Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям", - сообщил Залужный.

Он отметил, что на сегодня ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.

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"Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - подчеркнул главком ВСУ.

Собеседники таких обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации.