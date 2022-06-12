В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, - Гайдай

В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, а в Северодонецке оккупанты разрушили два моста, третий находится под обстрелами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок... Два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены рашистами. Третий – целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут – большой риск обвала", – написал Гайдай.

По его словам, в случае его разрушения областной центр будет отрезан.

Также Гайдай отметил, что из Северодонецка нет эвакуации и единственный вариант выхода из города – пешком через уцелевший мост.

Читайте также: Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, - Гайдай

"Мы работаем над возможностью эвакуации из областного центра с (вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории) Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - отметил глава ОВА.

Кроме того, Гайдай сообщил, что тяжелые бои идут в Горской громаде.

Смотрите также: В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Также, по словам главы военной администрации, гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают в другие населенные пункты области.

Гайдай добавил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается эвакуировать кого-то.

"Военные готовы к любому развитию событий... Угрозы окружения наших войск в Луганской области нет", - подчеркнул он.

Смотрите также: В минувшие сутки удалось эвакуировать 30 мирных жителей из Луганщины, среди них - трое детей, - Гайдай. ВИДЕО