В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, - Гайдай
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок... Два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены рашистами. Третий – целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут – большой риск обвала", – написал Гайдай.
По его словам, в случае его разрушения областной центр будет отрезан.
Также Гайдай отметил, что из Северодонецка нет эвакуации и единственный вариант выхода из города – пешком через уцелевший мост.
"Мы работаем над возможностью эвакуации из областного центра с (вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории) Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - отметил глава ОВА.
Кроме того, Гайдай сообщил, что тяжелые бои идут в Горской громаде.
Также, по словам главы военной администрации, гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают в другие населенные пункты области.
Гайдай добавил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается эвакуировать кого-то.
"Военные готовы к любому развитию событий... Угрозы окружения наших войск в Луганской области нет", - подчеркнул он.