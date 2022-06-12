Столтенберг: НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinistö) заявил, что НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности.

"Приятно познакомиться с президентом Саули Ниинисте, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО. Мы серьезно относимся к проблемам безопасности, которые подняла Турция, и будем поддерживать тесные контакты с нашим союзником, Турцией и партнерами, Финляндией и Швецией, чтобы найти общий путь вперед" , – написал Столтенберг в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.

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